Ферстаппен одержал вторую победу в сезоне "Формулы-1"

Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Эмилии-Романьи — седьмого этапа сезона "Формулы-1" 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Гонка прошла в Италии на Международном автодроме Энцо и Дино Феррари. Ферстаппен занял первое место, опередив ближайшего преследователя на 6,109 секунды. Вице-чемпионом стал британец Ландо Норрис из "Макларена".

Тройку призеров замкнул Оскар Пиастри (+12,956), который был обладателем поул-позиции. Австралийский пилот "Макларена", одержавший четыре победы в нынешнем сезоне, сохранил лидерство в общем зачете (146 очков). Норрис в рейтинге идет вторым (133), Ферстаппен — третьим (124).

В Кубке конструкторов лидерство закрепил "Макларен" (279). Следом идет "Мерседес" (147), а промежуточную тройку сильнейших замыкает "Ред Булл" (131).

Восьмой этап "Формулы-1" пройдет с 23 по 25 мая в Монако.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.