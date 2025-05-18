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Ферстаппен одержал вторую победу в сезоне "Формулы-1"

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Нидерландский автогонщик Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен. Фото: ANDREJ ISAKOVIC/AFP via Getty Images

Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Эмилии-Романьи — седьмого этапа сезона "Формулы-1" 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Гонка прошла в Италии на Международном автодроме Энцо и Дино Феррари. Ферстаппен занял первое место, опередив ближайшего преследователя на 6,109 секунды. Вице-чемпионом стал британец Ландо Норрис из "Макларена".

Тройку призеров замкнул Оскар Пиастри (+12,956), который был обладателем поул-позиции. Австралийский пилот "Макларена", одержавший четыре победы в нынешнем сезоне, сохранил лидерство в общем зачете (146 очков). Норрис в рейтинге идет вторым (133), Ферстаппен — третьим (124).

В Кубке конструкторов лидерство закрепил "Макларен" (279). Следом идет "Мерседес" (147), а промежуточную тройку сильнейших замыкает "Ред Булл" (131).

Восьмой этап "Формулы-1" пройдет с 23 по 25 мая в Монако.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2246238-ferstappen-oderzhal-vtoruyu-pobedu-v-sezone-formuly-1/