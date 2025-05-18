Казахстанский гимнаст дважды стал четвертым на этапе Кубка вызова

Казахстанец Фарух Набиев дважды остановился в шаге от пьедестала на этапе Кубка вызова по спортивной гимнастике в Копере, передает корреспондент NUR.KZ.

Соревнования в Словении завершились в воскресенье. В этот день Казахстан в финалах представлял только Набиев.

В опорном прыжке он в решающем сегменте набрал 13,449 балла и занял четвертое место. Победу одержал Цэн Вэй-Шэн из Китайского Тайбэя (13,883), серебро выиграл чех Ондржей Калны (13,833), бронзу — словенец Бено Кунст (13,483).

На параллельных брусьях Набиев заработал 13,233 балла и также показал четвертый результат. В этой дисциплине чемпионом стал француз Кэмерон-Ли Бернар (13,800), серебро выиграл турок Ибрагим Чолак (13,366), бронзу — испанец Нестор Абад (13,300).

Таким образом, сборная Казахстана завершила этап Кубка вызова в Копере с двумя медалями. В субботу золото и серебро на коне взяли Дияс Тойшыбек и Зейнолла Идрисов соответственно.

Отметим, что Кубок вызова по спортивной гимнастике — серия международных соревнований, которые по своему рангу идут на ступень ниже Кубка мира.

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