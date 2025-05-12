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"Очень важный и нужный результат": Руслан Курбанов — о завоевании исторической медали на Гран-при в Колумбии

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Руслан Курбанов
Руслан Курбанов. Фото: International Fencing Federation

Представитель национальной сборной Казахстана по фехтованию на шпаге прокомментировал завоевание серебряной медали на турнире серии Гран-при в Колумбии, передает NUR.KZ со ссылкой на релиз Федерации фехтования РК.

На Гран-при по фехтованию на шпаге в колумбийской Боготе Руслан Курбанов впервые в своей карьере завоевал серебряную медаль.

«Для меня, в любом случае, это большая победа, потому что у меня были медали с Кубков мира, Чемпионата Азии, Азиатских игр, Чемпионата Мира, но с Гран-при — впервые. Особенно сложными стали полуфинал и финал. В целом, для меня это очень важный и нужный результат. После бронзы на Чемпионате мира в Милане мои индивидуальные выступления были нестабильны — все это время основное внимание уделял выступлению в команде.
С приходом нового тренера, Александра Горбачука, мы значительно расширили технический арсенал и кардинально пересмотрели тренировочный процесс. Эти изменения уже приносят плоды. Будем продолжать работать и подтверждать результат», - заявил Руслан.

33-летний Курбанов является бронзовым призером чемпионата мира, победителем и призером этапов Кубка мира, призером Азиатских игр и чемпионом континентального первенства.

Отметим, впереди у сборной Казахстана — новые важные старты: Кубок мира во Франции, Чемпионат Азии в Индонезии, а также главный турнир года — Чемпионат мира, который пройдёт в Тбилиси.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2244090-ochen-vazhnyy-i-nuzhnyy-rezultat-ruslan-kurbanov-o-zavoevanii-istoricheskoy-medali-na-gran-pri-v-kolumbii/