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Фехтовальщик Руслан Курбанов завоевал серебро Гран-при в Колумбии

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Руслан Курбанов
Руслан Курбанов. Фото: International Fencing Federation

Лидер национальной сборной Казахстана по фехтованию на шпаге Руслан Курбанов стал серебряным призером турнира категории Гран-при в колумбийской Боготе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации фехтования РК.

В полуфинале Гран-при в Колумбии Курбанов представителя Узбекистана победил Вадима Анохина. Встреча завершилась со счетом 15-14 в пользу казахстанского шпажиста. В решающем поединке Руслан уступил японскому спортсмену Акире Комате со счетом 10-15.

Таким образом, казахстанец стал серебряным призером престижных соревнований.

Замкнули пьедестал узбекистанец Вадим Анохин и француз Луиджи Мидельтон.

В десятку лучших также вошел еще один казахстанский шпажист Ерлик Сертай, который завершил выступление на турнире Гран-при на восьмом месте. Он остановился всего в одном шаге от полуфинала в бою с опытным французом Луиджи Миделтоном.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2244072-fehtovalshchik-ruslan-kurbanov-zavoeval-serebro-gran-pri-v-kolumbii/