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Сборная Беларуси проиграла Бразилии в финале чемпионата мира по пляжному футболу

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Сборная Бразилии по пляжному футболу на ЧМ-2025
Сборная Бразилии по пляжному футболу. Фото: Alex Grimm/FIFA via Getty Images

Мужская сборная Бразилии по пляжному футболу обыграла Беларусь в финале чемпионата мира 2025 года, который прошел на Сейшельских Островах, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающий матч соревнований завершился со счетом 4:3 в пользу южноамериканской команды.

В составе победителей дубль оформил Родриго (13 и 35 минуты), по мячу забили Лукао (2) и Катарино (13). У белорусов голом отметился Евгений Новиков (7), дважды отличился Игорь Бриштель (29, 30).

Таким образом, сборная Бразилии стала семикратным чемпионом мира и обновила собственный рекорд по числу титулов. Белорусы впервые в истории попали на пьедестал этого турнира. В прошлом году они заняли четвертое место.

Бронзовыми призерами ЧМ-2025 стали португальцы, которые в матче за третью позицию обыграли сборную Сенегала со счетом 3:2.

Бомбардирскую гонку турнира выиграл белорус Бриштель, суммарно забивший 11 мячей. Самым ценным игроком признали бразильца Родриго. Приз лучшему вратарю получил белорус Михаил Августов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2243880-sbornaya-belarusi-proigrala-brazilii-v-finale-chempionata-mira-po-plyazhnomu-futbolu/