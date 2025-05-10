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Сборная Казахстана выиграла четыре золотые медали на чемпионате Азии

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Сборная Казахстана по гребле на байдарках и каноэ на ЧА-2025
Сборная Казахстана по гребле на байдарках и каноэ. Фото: Дирекция развития спорта

Казахстанские спортсмены четыре раза поднялись на высшую ступень пьедестала чемпионата Азии 2025 года по гребле на байдарках и каноэ, передает NUR.KZ со ссылкой на Дирекцию развития спорта.

В субботу на турнире в китайском Наньчане прошли очередные финалы. Отечественные спортсмены взяли медали в нескольких дисциплинах.

Трехкратной чемпионкой соревнований стала байдарочница Ольга Шмелева. Она выиграла золото на 500-метровке в паре с Ириной Подойниковой и стала лучшей на аналогичной дистанции в смешанном дуэте с Артемом Терещенко.

Затем Шмелева и Подойникова одержали победу в каноэ-четверке на 500-метровке, где страну также представили Стелла Суханова и Татьяна Токарницкая. Кроме того, Шмелева выиграла бронзу на личной 200-метровке.

Также победу одержали казахстанцы Сергей Емельянов и Руфина Искакова, выступившие в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. В прошлом году они тоже были сильнейшими на континентальном уровне в этой дисциплине. Благодаря данному триумфу Емельянов стал десятикратным чемпионом Азии.

Еще один каноист Виктор Степанов выиграл серебро на дистанции 200 метров. Другой казахстанец Бекарыс Раматулла взял бронзу в байдарке-одиночке на 500-метровке. Аналогичные награды на такой же дистанции выиграли Сергей и Тимофей Емельяновы, Руфина Искакова и Маргарита Торлопова в смешанном каноэ-четверке.

Таким образом, в активе сборной Казахстана на чемпионате Азии по гребле на байдарках и каноэ четыре золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2243577-sbornaya-kazahstana-vyigrala-chetyre-zolotye-medali-na-chempionate-azii/