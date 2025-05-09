Казахстанские спортсмены выиграли четыре медали за день на чемпионате Азии

Представители Казахстана четыре раза поднялись на пьедестал почета в первый медальный день чемпионата Азии по гребле на байдарках и каноэ, передает NUR.KZ со ссылкой на CanoeSprintKz.

Соревнования в китайском Наньчане стартовали в четверг с квалификационных заездов. В пятницу были разыграны первые комплекты медалей.

Каноисты Сергей Емельянов и Полат Туребеков в дуэте стали вице-чемпионами на дистанции 500 метров. Серебряную награду также выиграла байдарочница Стелла Суханова, преодолевшая дистанцию 1000 метров.

Бронзовыми призерами в смешанной байдарке-четверке на 500-метровке стали Ольга Шмелева, Татьяна Токарницкая, Жахонгир Жамедов и Кирилл Тубаев. Аналогичную награду в индивидуальном заезде на такой же дистанции выиграла каноистка Мария Бровкова.

Еще в нескольких финалах казахстанцы боролись за медали, но не попали на пьедестал. Чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ продлится до 11 мая включительно.

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