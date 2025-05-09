Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанские спортсмены выиграли четыре медали за день на чемпионате Азии

Опубликовано:

Казахстанские каноисты Полат Туребеков и Сергей Емельянов (в синем)
Полат Туребеков и Сергей Емельянов (в синем). Фото: Дирекция развития спорта

Представители Казахстана четыре раза поднялись на пьедестал почета в первый медальный день чемпионата Азии по гребле на байдарках и каноэ, передает NUR.KZ со ссылкой на CanoeSprintKz.

Соревнования в китайском Наньчане стартовали в четверг с квалификационных заездов. В пятницу были разыграны первые комплекты медалей.

Каноисты Сергей Емельянов и Полат Туребеков в дуэте стали вице-чемпионами на дистанции 500 метров. Серебряную награду также выиграла байдарочница Стелла Суханова, преодолевшая дистанцию 1000 метров.

Бронзовыми призерами в смешанной байдарке-четверке на 500-метровке стали Ольга Шмелева, Татьяна Токарницкая, Жахонгир Жамедов и Кирилл Тубаев. Аналогичную награду в индивидуальном заезде на такой же дистанции выиграла каноистка Мария Бровкова.

Еще в нескольких финалах казахстанцы боролись за медали, но не попали на пьедестал. Чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ продлится до 11 мая включительно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2243418-kazahstanskie-sportsmeny-vyigrali-chetyre-medali-za-den-na-chempionate-azii/