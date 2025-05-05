Сборная Казахстана завоевала три золотые медали на турнире по плаванию в Греции

Представители национальной сборной Казахстана по плаванию завершили выступление на международном турнире в Афинах (Греция), передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Казахстанские пловцы завоевали восемь медалей на соревнованиях в Греции.

Чемпионом в заплыве на 100 метров баттерфляем стал Адильбек Мусин, а также Ксения Игнатова на дистанции 100 и 200 метров на спине.

Мусин также стал серебряным призером на дистанции 50 метров баттерфляем. Вторыми в своих заплывах также пришли Айбат Мырзамуратов (100 метров брассом) и Аделаида Пчелинцева (50 метров брассом).

Также Максим Сказобцов (100 метров баттерфляем) и Айбат Мырзамуратов (50 метров брассом) финишировали третьими.

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