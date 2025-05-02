Казахстанец остановился в шаге от медали Кубка мира

Лидер сборной Казахстана по артистическому плаванию Эдуард Ким занял четвертое место на этапе Кубка мира в канадском Маркеме, передает корреспондент NUR.KZ.

В сольной технической программе у мужчин спортсмен набрал 209,3900 балла и остановился в шаге от пьедестала. Победу одержал британец Ранджуо Томблин (218,1667), серебро выиграл мексиканец Диего Вильялобос Каррильо (214,8667), бронзу — колумбиец Густаво Санчес (210,6292).

Также в этой дисциплине другие казахстанцы Виктор Друзин (206,3917) и Алдияр Рамазанов (195,7350) заняли шестое и восьмое места соответственно.

В женской технической соло-программе отечественная синхронистка Карина Магрупова замкнула топ-10. В технической программе смешанных дуэтов казахстанцы Ясмина Исламова и Алдияр Рамазанов показали пятый результат. Наконец, в технической программе среди команд национальная сборная заняла восьмое место.

В ближайшие дни на этапе Кубка мира в Канаде будет разыграно еще несколько комплектов медалей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.