Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанец остановился в шаге от медали Кубка мира

Опубликовано:

Казахстанский синхронист Эдуард Ким
Эдуард Ким. Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Лидер сборной Казахстана по артистическому плаванию Эдуард Ким занял четвертое место на этапе Кубка мира в канадском Маркеме, передает корреспондент NUR.KZ.

В сольной технической программе у мужчин спортсмен набрал 209,3900 балла и остановился в шаге от пьедестала. Победу одержал британец Ранджуо Томблин (218,1667), серебро выиграл мексиканец Диего Вильялобос Каррильо (214,8667), бронзу — колумбиец Густаво Санчес (210,6292).

Также в этой дисциплине другие казахстанцы Виктор Друзин (206,3917) и Алдияр Рамазанов (195,7350) заняли шестое и восьмое места соответственно.

В женской технической соло-программе отечественная синхронистка Карина Магрупова замкнула топ-10. В технической программе смешанных дуэтов казахстанцы Ясмина Исламова и Алдияр Рамазанов показали пятый результат. Наконец, в технической программе среди команд национальная сборная заняла восьмое место.

В ближайшие дни на этапе Кубка мира в Канаде будет разыграно еще несколько комплектов медалей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2241369-kazahstanec-ostanovilsya-v-shage-ot-medali-kubka-mira/