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Команда Леброна Джеймса вылетела в первом круге плей-офф НБА

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Леброн Джеймс
Леброн Джеймс. Фото: Harry How/Getty Images

Баскетбольный клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" второй год подряд вылетел в первом раунде стадии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), передает корреспондент NUR.KZ.

"Лейкерс" проиграли в пятом матче серии плей-офф "Миннесоте" со счетом 96:103. Таким образом в серии счет стал 1:4 и клуб из Лос-Анджелеса второй год подряд не может преодолеть первый раунд.

Самым результативным игроком матча стал словенский баскетболист «Лейкерс» Лука Дончич, на счету которого 28 очков. В активе его именитого одноклубника Леброна Джеймса 22 очка.

В четвертьфинале «Миннесота» сыграет с победителем серии между «Хьюстоном» и «Голден Стэйт». На данный момент счет в серии 3−2 в пользу «Голден Стэйт».

Действующим победителем Национальной баскетбольной ассоциации является «Бостон».

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2241105-komanda-lebrona-dzheymsa-vyletela-v-pervom-kruge-pley-off-nba/