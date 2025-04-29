Участница Олимпиады-2024 из Казахстана выступит на престижном турнире по дзюдо

Стал известен состав спортсменов национальной сборной Казахстана по дзюдо для участия в турнире Grand Slam в Таджикистане, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Престижные соревнования пройдут в столице Таджикистана с 1-го по 3-е мая.

Сборную Казахстана будут представлять восемь спортсменов, среди которых лидер женской команды и участница Олимпийских игр в Париже Абиба Абужакынова.

Согласно информации Международной федерации дзюдо (IJF), за медали от нашей страны поборются следующие дзюдоисты:

Абиба Абужакынова (до 48 кг)

Алдияр Карагулов (до 60 кг)

Нурмухамет Ботабай (до 66 кг)

Ыкылас Альсеит (до 73 кг)

Ансарбек Гайнуллин (до 73 кг)

Досхан Жолжаксынов (до 81 кг)

Ермухан Естай (до 100 кг)

Мухаммедали Мавлидов (до 100 кг)

Всего в турнире примут участие более 200 спортсменов.

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