Участница Олимпиады-2024 из Казахстана выступит на престижном турнире по дзюдо

Стал известен состав спортсменов национальной сборной Казахстана по дзюдо для участия в турнире Grand Slam в Таджикистане, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.
Престижные соревнования пройдут в столице Таджикистана с 1-го по 3-е мая.
Сборную Казахстана будут представлять восемь спортсменов, среди которых лидер женской команды и участница Олимпийских игр в Париже Абиба Абужакынова.
Согласно информации Международной федерации дзюдо (IJF), за медали от нашей страны поборются следующие дзюдоисты:
- Абиба Абужакынова (до 48 кг)
- Алдияр Карагулов (до 60 кг)
- Нурмухамет Ботабай (до 66 кг)
- Ыкылас Альсеит (до 73 кг)
- Ансарбек Гайнуллин (до 73 кг)
- Досхан Жолжаксынов (до 81 кг)
- Ермухан Естай (до 100 кг)
- Мухаммедали Мавлидов (до 100 кг)
Всего в турнире примут участие более 200 спортсменов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2240568-uchastnica-olimpiady-2024-iz-kazahstana-vystupit-na-prestizhnom-turnire-po-dzyudo/