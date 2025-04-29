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Казахстанские таэквондисты завоевали пять медалей на чемпионате Азии

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Мария Севостьянова
Мария Севостьянова. Фото: пресс-служба Федерации таэквондо РК

В китайском городе Уси стартовал клубный чемпионат Азии по таэквондо, на котором выступают казахстанские спортсмены, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации таэквондо РК.

В первый день соревнований казахстанские спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали. 

Чемпионкой в весовой категории до 57 килограммов стала Мария Севостьянова. Казахстанец Бейбарыс Каблан в весе свыше 87 килограммов стал серебряным призером.

Обладателями бронзовых наград стали Альтаир Умирбеков в весовой категории до 74 килограммов, Батырхан Толеугали в весе до 80 килограммов и Нодира Ахмедова в дивизионе до 49 килограммов.

В чемпионате Азии среди клубов участвуют 219 спортсменов из 14 стран.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2240565-kazahstanskie-taekvondisty-zavoevali-pyat-medaley-na-chempionate-azii/