Участница Олимпиады из Казахстана на последних секундах проиграла схватку за бронзу чемпионата Азии

Казахстанская дзюдоистка Эсмигуль Куюлова не попала на пьедестал чемпионата Европы 2025 года, который проходит в Бангкоке, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка боролась в весовой категории до 63 килограммов. Куюлова не смогла дойти до полуфинала, но получила шанс на бронзу благодаря успешному выступлению в утешительном раунде.

Ее соперницей по медальному противостоянию стала Ким Джи Хе из Северной Кореи. По ходу противостояния казахстанка получила два предупреждения (шидо). На последних секундах основного времени судья зафиксировал третье нарушение у Куюловой, что автоматически принесло ее оппонентке иппон, то есть досрочную победу.

Таким образом, 22-летняя казахстанка не смогла выиграть свою третью медаль чемпионата Азии. В прошлом году она стала бронзовым призером в личном и командном турнирах. Также Куюлова представляла страну на Олимпиаде-2024.

Единственную медаль сборной Казахстана на чемпионате Азии в субботу выиграла Бакыт Кусакбаева, которая стала бронзовым призером. Помимо Куюловой, без наград завершили выступления Кристина Сотникова (до 70 кг), Есет Куанов (до 73 кг), Азат Кумисбай и Мади Амангельды (оба — до 81 кг).

Последние индивидуальные соревнования в столице Таиланда пройдут 27 апреля. На следующий день чемпионат Азии завершится командным турниром.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.