Астана примет мировой турнир по дзюдо

В Казахстанской федерации дзюдо официально подтвердили, что Астана в мае примет мировой турнир серии Grand Slam с участием ведущих спортсменов планеты, передает NUR.KZ.

Престижные соревнования пройдут в столице с 9 по 11 мая во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. Официальное название турнира — "Qazaqstan Barysy Grand Slam".

По итогам этого старта будут распределены очки в мировом и олимпийском рейтингах. В частности, за первое место будет начислено 1000 очков, за второе – 700, за третье – 500.

Ожидается, что в турнире примут участие 320 спортсменов из 42 стран. Состав сборной Казахстана пока неизвестен, так как перед этим в конце апреля команда будет стартовать на чемпионате Азии.

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