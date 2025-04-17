Стал известен состав сборной Казахстана по дзюдо на чемпионат Азии

Тренерский штаб национальной сборной Казахстана по дзюдо назвал имена спортсменов, которые примут участие в чемпионате Азии, передает NUR.KZ со ссылкой на Федерацию дзюдо РК.
Континентальное первенство пройдет в Бангкоке (Таиланд) с 25-го по 28-е апреля. За медали чемпионата Азии поборются более 300 дзюдоистов из 30 стран.
Состав мужской сборной Казахстана по дзюдо на ЧА-2025:
- Нурадиль Альжан (-60 кг)
- Шерзод Давлатов (-60 кг)
- Ержан Еренкайыпов (-66 кг)
- Есет Куанов (-73 кг)
- Мади Амангельды (-81 кг)
- Азат Кумисбай (-81 кг)
- Ермахан Ануарбеков (-90 кг)
- Максим Меирлан (-90 кг)
- Ерасыл Кажыбаев (+100 кг)
Состав женской сборной Казахстана по дзюдо на ЧА-2025:
- Галия Тынбаева (-48 кг)
- Диана Буркеева (-48 кг)
- Толганай Абеуова (-52 кг)
- Бакыт Кусакбаева (-57 кг)
- Эсмигуль Куюлова (-63 кг)
- Кристина Сотникова (-70 кг)
- Назгуль Маратова (+78 кг)
- Акерке Рамазанова (+78 кг)
Резерв: Талгат Орынбасар (-60 кг), Ердаулет Бозша (-66 кг), Бакытжан Абдурахманов (-73 кг), Марат Байкамұров (-100 кг).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2236713-stal-izvesten-sostav-sbornoy-kazahstana-po-dzyudo-na-chempionat-azii/