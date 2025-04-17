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Стал известен состав сборной Казахстана по дзюдо на чемпионат Азии

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Эсмигуль Куюлова
Эсмигуль Куюлова. Фото: НОК РК

Тренерский штаб национальной сборной Казахстана по дзюдо назвал имена спортсменов, которые примут участие в чемпионате Азии, передает NUR.KZ со ссылкой на Федерацию дзюдо РК.

Континентальное первенство пройдет в Бангкоке (Таиланд) с 25-го по 28-е апреля. За медали чемпионата Азии поборются более 300 дзюдоистов из 30 стран.

Состав мужской сборной Казахстана по дзюдо на ЧА-2025:

  • Нурадиль Альжан (-60 кг)
  • Шерзод Давлатов (-60 кг)
  • Ержан Еренкайыпов (-66 кг)
  • Есет Куанов (-73 кг)
  • Мади Амангельды (-81 кг)
  • Азат Кумисбай (-81 кг)
  • Ермахан Ануарбеков (-90 кг)
  • Максим Меирлан (-90 кг)
  • Ерасыл Кажыбаев (+100 кг)

Состав женской сборной Казахстана по дзюдо на ЧА-2025:

  • Галия Тынбаева (-48 кг)
  • Диана Буркеева (-48 кг)
  • Толганай Абеуова (-52 кг)
  • Бакыт Кусакбаева (-57 кг)
  • Эсмигуль Куюлова (-63 кг)
  • Кристина Сотникова (-70 кг)
  • Назгуль Маратова (+78 кг)
  • Акерке Рамазанова (+78 кг)

Резерв: Талгат Орынбасар (-60 кг), Ердаулет Бозша (-66 кг), Бакытжан Абдурахманов (-73 кг), Марат Байкамұров (-100 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2236713-stal-izvesten-sostav-sbornoy-kazahstana-po-dzyudo-na-chempionat-azii/