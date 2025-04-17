Стал известен состав сборной Казахстана по дзюдо на чемпионат Азии

Тренерский штаб национальной сборной Казахстана по дзюдо назвал имена спортсменов, которые примут участие в чемпионате Азии, передает NUR.KZ со ссылкой на Федерацию дзюдо РК.

Континентальное первенство пройдет в Бангкоке (Таиланд) с 25-го по 28-е апреля. За медали чемпионата Азии поборются более 300 дзюдоистов из 30 стран.

Состав мужской сборной Казахстана по дзюдо на ЧА-2025:

Нурадиль Альжан (-60 кг)

Шерзод Давлатов (-60 кг)

Ержан Еренкайыпов (-66 кг)

Есет Куанов (-73 кг)

Мади Амангельды (-81 кг)

Азат Кумисбай (-81 кг)

Ермахан Ануарбеков (-90 кг)

Максим Меирлан (-90 кг)

Ерасыл Кажыбаев (+100 кг)

Состав женской сборной Казахстана по дзюдо на ЧА-2025:

Галия Тынбаева (-48 кг)

Диана Буркеева (-48 кг)

Толганай Абеуова (-52 кг)

Бакыт Кусакбаева (-57 кг)

Эсмигуль Куюлова (-63 кг)

Кристина Сотникова (-70 кг)

Назгуль Маратова (+78 кг)

Акерке Рамазанова (+78 кг)

Резерв: Талгат Орынбасар (-60 кг), Ердаулет Бозша (-66 кг), Бакытжан Абдурахманов (-73 кг), Марат Байкамұров (-100 кг).

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