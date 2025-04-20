Пиастри одержал вторую подряд победу и возглавил общий зачет "Формулы-1"

Австралийский пилот "Макларена" Оскар Пиастри стал победителем Гран-при Саудовской Аравии — пятого этапа сезона "Формулы-1", передает корреспондент NUR.KZ.

Гонка престижного чемпионата прошла на городской трассе в Джидде. Поул-позицию выиграл нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", однако в итоге он занял второе место, отстав от Пиастри на 2,843 секунды. Тройку призеров замкнул монегаск Шарль Леклер из "Феррари" (+8,104).

На первом круге гонки столкнулись француз Пьер Гасли из "Альпин" и японец Юки Цунода из "Ред Булл". Оба сошли с дистанции.

Победа стала для Пиастри второй подряд и третьей в нынешнем сезоне. Он набрал 99 очков и возглавил общий зачет. Вторым в рейтинге идет британец Ландо Норрис из "Макларена" (89), который в Саудовской Аравии стал четвертым и впервые в сезоне не попал на подиум. Победитель четырех прошлых чемпионатов Ферстаппен занимает третье место в общем зачете (87).

В Кубке конструкторов уверенно лидирует "Макларен" (188 очков). Дальше идет "Мерседес" (111), а замыкает тройку "Ред Булл" (89).

Следующий этап "Формулы-1" пройдет 2-4 мая в Майами (штат Флорида, США).

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