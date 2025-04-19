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Сборная США второй раз подряд выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию

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Сборная США по фигурному катанию на World Team Trophy 2025
Сборная США по фигурному катанию. Фото: Toru Hanai/International Skating Union via Getty Images

В Токио завершилась соревновательная часть ISU World Team Trophy 2025 года — командного чемпионата мира по фигурному катанию, передает корреспондент NUR.KZ.

В турнире приняли участие шесть лучших национальных сборных по рейтингу. За каждую команду выступали по четыре представителя одиночного катания (по двое мужчин и женщин), а также по одной спортивной паре и танцевальному дуэту.

Все участники продемонстрировали короткую и произвольную программы. По результатам каждого сегмента соревнований команды получили очки в общую таблицу.

В итоге сборная США набрала 126 баллов и с отрывом заняла первое место. Американцы второй раз подряд и шестой раз в истории выиграли командный чемпионат мира. Это самая титулованная сборная соревнований.

На минувшем старте США представляли Эмбер Гленн, Алиса Лю, Джейсон Браун, Илья Малинин, Алиса Ефимова / Миша Митрофанов и Мэдисон Чок / Эван Бейтс.

Второе место заняли японцы, набравшие 110 очков. За эту страну выступали Каори Сакамото, Монэ Тиба, Юма Кагияма, Сюн Сато, Рику Миура / Рюити Кихара и Утана Ёсида / Масая Морита.

Тройку призеров замкнули итальянцы, заработавшие 96 баллов. В этой команде выступали Лара Наки Гутманн, Анна Пеццетта, Даниэль Грассль, Николай Мемола, Сара Конти / Никколо Мачии и Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри.

Четвертое место заняла Франция (78), пятое — Канада (72), шестое — Грузия (68), которая дебютировала на командном чемпионате мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2237346-sbornaya-ssha-vtoroy-raz-podryad-vyigrala-komandnyy-chempionat-mira-po-figurnomu-kataniyu/