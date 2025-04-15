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"Хамила и била коньками лед": Плющенко выгнал вице-чемпионку России из своей академии

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Софья Муравьева
Софья Муравьева. Фото: t.me/sofia_muraveva_06

Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьева досрочно покинула академию "Ангелы Плющенко". СМИ пишут, что Плющенко выгнал фигуристку из своей академии.

Сообщение об уходе Муравьевой появилось на Instagram-странице академии.

В публикации указано, что договор расторгнут по инициативе главного тренера академии Евгения Плющенко.

Академия также опубликовала фотографию заявления Муравьевой об отчислении, в котором фигуристка называет причиной ухода то, что она "не должным образом исполняет свои обязанности и не соответствует требованиям тренерского состава".

Сама Муравьева после произошедшего опубликовала обращение к поклонникам в своем Telegram-канале.

"Да, я подтверждаю, что ушла из академии, и да, я написала заявление об отчислении. Все, что ни происходит, - все к лучшему. Я никогда никому не делала ничего плохого, всем желаю только добра и счастья!" - написала спортсменка.

Между тем "РИА Спорт", ссылаясь на собственные источники, пишет, что спортсменка "неоднократно и в течение длительного времени срывала тренировки, хамила тренерам и била коньками лед", чем сильно мешала другим фигуристам, делившим с ней ледовое время.

Отдельно подчеркивается, что проблемы начались далеко не в последнее время, однако до точки невозврата стороны дошли лишь сейчас.

По словам источника издания, Муравьеву выгнали с последней ледовой тренировки.

"Тренерский штаб академии пытался урегулировать вопрос до конца, но Евгений Викторович был настолько зол, что процесс переговоров был сорван", - сообщил один из источников.

Контракт с 18-летней спортсменкой расторгнут 10 апреля.

РБК уточняет, что Муравьева занималась в академии Плющенко с 2020 года, взяла серебро и бронзу чемпионата России, выиграла этап юниорского Гран-при и чемпионат России по прыжкам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2235761-hamila-i-bila-konkami-led-plyushchenko-vygnal-vice-chempionku-rossii-iz-svoey-akademii/