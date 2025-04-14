Турнир по Шинкиокушинкай каратэ, посвященный памяти Динмухамеда Кунаева, прошел в Алматы

В Алматы состоялся открытый турнир по Шинкиокушинкай каратэ, приуроченный к памяти выдающегося государственного деятеля и Героя Социалистического Труда — Динмухамеда Кунаева, передает NUR.KZ.

В соревнованиях приняли участие почти 400 спортсменов из разных регионов Казахстана — Астаны, Алматинской и Жамбылской областей, областей Жетісу, Ұлытау и Абай, а также гости из Кыргызской Республики.

Почетными гостями турнира стали члены сборной Казахстана по Шинкиокушинкай, готовящиеся к чемпионатам мира в Германии и Японии.

Медали. Фото: Федерация Шинкиокушинкай карате

"Уверен, участие членов национальной сборной придало мероприятию особую значимость и вдохновило молодых спортсменов. Мы видим, как растет интерес к Шинкиокушинкай в стране, и подобные турниры становятся не только ареной для соревнований, но и школой патриотизма и уважения к нашим выдающимся личностям", - отметил Болат Бактаев, президент Федерации Шинкиокушинкай карате Республики Казахстан.

Турнир стал не только ярким спортивным событием, но и символом уважения к человеку, внесшему неоценимый вклад в развитие Казахстана. Организаторы выразили благодарность всем, кто поддержал проведение соревнований.

Награды. Фото: Федерация Шинкиокушинкай карате

Победителями турнира стали: Андрей Коломиец, Ислам Абултдинов, Ернұр Жемискан, Темурлан Орозбаев, Богдан Колесниченко, Алина Терешина, Исмира Азиева, Кайсар Жумагали, Ислам Искаков, Станислав Лякутин, Егор Надыкта, Абдула Дурсунов, Дарья Коган, Анастасия Сигаева.