Неожиданным результатом завершился товарищеский матч сборной Казахстана по футзалу

Национальная сборная Казахстана по футзалу потерпела поражение в выездном товарищеском матче против команды Вьетнама, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла во вьетнамском городе Хошимине и завершилась поражением казахстанцев со счетом 1:4.

Первыми в игре забили хозяева площадки. Подопечные Рикардо Кака смогли отыграться во второй половине. Автором забитого гола стал игрок футзального клуба "Семей" Ержан Карменов. Вьетнам под занавес матча смог забить еще трижды, установив тем самым окончательный счет.

Следующий товарищеский матч против команды Вьетнама казахстанские футзалисты проведут 16 апреля.

Напомним, сборная Казахстана в минувшем отборочном цикле на чемпионат Европы 2026 года заняла второе место в группе и не смогла напрямую квалифицироваться на континентальное первенство. Команда также имеет шанс отобраться на Евро-2026 через стыковые матчи. Окончательные участники стыковых матчей определятся 15-го апреля.

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