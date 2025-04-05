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Сборная Казахстана по футзалу проведет необычные товарищеские игры

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Сборная Казахстана по футзалу на ЧМ-2024
Сборная Казахстана по футзалу. Фото: Alex Caparros/FIFA via Getty Images

Национальная сборная Казахстана по футзалу проведет в апреле два товарищеских матча против команды Вьетнама, передает NUR.KZ со ссылкой на КФФ.

Подопечные Рикардо Кака проведут учебно-тренировочный сбор с 8-го по 16-е апреля. В рамках УТС казахстанская команда сыграет две товарищеские встречи с Вьетнамом 13-го и 16-го апреля. Оба матча пройдут во вьетнамском городе Хошимине.

Сбор национальной сборной пройдет в Астане. На УТС главный тренер команды Рикардо Кака вызвал 14 игроков.

Вратари: Лео Игита, Канат Жеткирбаев

Полевые игроки: Азат Валиуллин, Ерсултан Сагандыков, Иван Марахов, Жахангир Рашит, Дамир Кайырбай, Акжол Дарибай, Ержан Карменов, Абдирасул Абдуманапулы, Альберт Акбаликов, Сайфулла Коспанов, Нурсултан Пиялы и Александр Дерябин.

Напомним, сборная Казахстана по футзалу в отборочном цикле на чемпионат Европы 2026 года заняла второе место и не смогла напрямую выйти в основную стадию турнира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2233437-sbornaya-kazahstana-po-futzalu-provedet-neobychnye-tovarishcheskie-igry/