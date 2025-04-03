Клуб "Жайык" из Уральска стал чемпионом Казахстана по волейболу

Уральский волейбольный клуб "Жайык" обыграл "Актобе" стал победителем Национальной лиги среди мужских команд сезона 2024/25, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающие матчи лиги прошли в Уральске. Финальная серия до двух побед продлилась максимальные три встречи.

В первой игре "Жайык" уступил "Актобе" со счетом 2:3 по сетам. Во второй хозяева площадки были сильнее с аналогичным результатом. В решающем матче, который прошел в четверг, уральцы одержали победу со счетом 3:1 (25:19, 25:22, 21:25, 25:21).

Таким образом, "Жайык" стал чемпионом Казахстана, а "Актобе" выиграл серебряные медали. В серии за бронзовые награды "Атырау" оказался сильнее талдыкорганского "Жетысу".

Чемпион прошлого сезона "Тараз" в этом розыгрыше занял седьмое место. В споре за эту позицию команда обошла "Есиль-СК" из Петропавловска. А в серии за пятую позицию алматинский "Буревестник" обыграл "Павлодар".

Напомним, ранее завершился национальный чемпионат среди женских команд. Золото выиграл талдыкорганский "Жетысу".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.