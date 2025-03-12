Женский волейбольный клуб "Жетысу" в девятый раз стал чемпионом Казахстана

Плей-офф чемпионата Республики Казахстан среди женских волейбольных команд завершился победой талдыкорганского "Жетысу", передает корреспондент NUR.KZ.

Решающие матчи турнира прошли в Усть-Каменогорске. В финале "Жетысу" встретился с местным клубом "Берель".

Серия, рассчитанная до двух побед одной из команд, продлилась максимальные три матча. Ранее соперницы по разу выиграли, последняя встреча завершилась волевой победой талдыкорганок со счетом 3:1 по сетам (21:25, 25:19, 25:12, 25:20).

"Жетысу" стал девятикратным чемпионом Казахстана. Ранее команда выигрывала трофей с 2009 по 2015 годы, а также в 2020-м.

Три волейболистки "Жетысу" получили индивидуальные награды. Карина Денисова признана самым ценным игроком (MVP), Мадина Бекет — лучшим либеро, Дарья Шаргородская — лучшей связующей.

"Берель" во второй раз подряд стал вице-чемпионом Казахстана. Напомним, в прошлом сезоне сильнейшей командой страны оказался туркестанский "Туран".

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