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Игроки и тренеры устроили массовую потасовку во время матча НБА (видео)

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Игроки "Детройта" и "Миннесоты"
Игроки "Детройта" и "Миннесоты". Фото: David Berding/Getty Images

Массовой дракой обернулся матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между "Миннесотой" и "Детройтом", в потасовку ввязались даже тренеры команд, передает Championat.com.

Как пишет издание, все началось за 9 минут до конца второй четверти, когда центровой "Детройта" Айзея Стюарт получил технический фол за стычку с Донте Дивинченцо после остановки игры. После этого еще один игрок "Детройта" выбил мяч из рук соперника, чем вызвал вспышку агрессии. Перепалка переросла в горячее столкновение, когда Дивинченцо в ответ схватил Холланда за майку.

"Этот момент стал спусковым крючком для массового беспредела. Игроки обоих клубов, не теряя времени, присоединились к разборке, а за ними и тренеры.

Контроль над ситуацией был утрачен, когда драка вылилась за пределы площадки в первый ряд трибун. Зрители, застигнутые врасплох, пытались увернуться от всего этого, а один из фанатов даже не выдержал и закричал, призывая участников остановиться", - говорится в материале.

В итоге судьи удалили троих игроков и главного тренера "Детройта". Из "Миннесоты" за потасовку была удалены два игрока и ассистент.

К слову, выиграла матч в итоге "Миннесота" со счетом 123:104.

Журналисты отмечают, что, вероятнее всего, клубы также понесут наказание за произошедшее от руководства НБА.

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Напомним, ранее матч чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой между кокшетауским клубом "Арлан" и командой "Бейбарыс" из Атырау закончился массовой дракой. Нескольких спортсменов доставили в полицию.

До этого мы писали, что хоккеисты Казахстана и Италии устроили драку на чемпионате мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2231729-igroki-i-trenery-ustroili-massovuyu-draku-vo-vremya-matcha-nba-video/