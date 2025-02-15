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Массовой дракой завершился матч хоккейных клубов "Арлан" и "Бейбарыс" (видео)

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Драка после матча ХК "Арлан" и "Бейбарыс"
Драка после матча ХК "Арлан" и "Бейбарыс". Кадр из видео: instagram.com/golovoi_ob_led

Матч чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой между кокшетауским клубом "Арлан" и командой "Бейбарыс" из Атырау закончился массовой дракой. Нескольких спортсменов доставили в полицию.

В Сети публикуют кадры массовой драки, которая произошла на матче хоккейных клубов "Арлан" и "Бейбарыс". Так, в Instagram-аккаунте "Головой об лед" опубликовали видео с арены, сообщив, что в конфликте приняли участие наставники клубов.

"Сразу после финальной сирены отношения начали выяснять наставники клубов, причем это попало в трансляцию игры! Следом подключились игроки и, что самое дикое, - персонал!

На кадрах, снятых многочисленным болельщиками в Атырау, видно, как один из сотрудников персонала (пока не ясно, какого клуба) вместо того, чтобы успокаивать игроков, сам наносит удары по лежачему игроку", - написано в описании к посту.

В Telegram-канале Halyqstan пишут, что команду из Кокшетау пришлось провожать до гостиницы под конвоем СОБРа.

"После финальной сирены в ледовом зале в нескольких местах одновременно возникли драки.

Отношения выясняли наставники клубов, персонал и игроки. Особенно зрителям запомнился бой между двумя хоккеистами противоборствующих клубов за бортом хоккейной площадки: "бейбарысовец" повалил "арлановца" и стал мутузить его ногами в коньках", - сказано в публикации.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Атырауской области.

"14 февраля, около 21:00, в здании Ледового дворца произошел инцидент между двумя 21-летними хоккеистами, возникший на почве взаимного недопонимания. Оба спортсмена были доставлены в отдел полиции, в их отношении составлены административные протоколы по факту хулиганства. Собранные материалы направлены в суд. Пострадавших нет", - сообщили в ДП.

Добавим, что матч завершился со счетом 0:4 в пользу "Арлана".

Ранее мы писали, что хоккеисты Казахстана и Италии устроили драку на чемпионате мира.

В прошлом мы писали, что матч за третье место на Кубке президента Казахстана по хоккею закончился дракой. В ней поучаствовали игроки клуба "Торпедо".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2221014-massovoy-drakoy-zavershilsya-match-hokkeynyh-klubov-arlan-i-beybarys-video/