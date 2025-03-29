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Фигуристка Самоделкина принесла сборной Казахстана первую лицензию на Олимпиаду-2026

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Қазақ тілінде оқу
Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина
Софья Самоделкина. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина завершила выступление на своем дебютном чемпионате мира, который проходит в Бостоне, передает корреспондент NUR.KZ.

В произвольной программе 20-летняя фигуристка выполнила чисто все элементы, кроме двух. Самоделкина ошиблась на каскаде из тройных лутца и тулупа, а также на сольном тройном лутце, на котором допустила падение.

В итоге казахстанка набрала 117,78 балла и показала 13-й результат в произвольной. С общей суммой 181,36 балла она осталась на 14-й строчке, которую и занимала после короткой программы.

Данный результат позволил Самоделкиной официально заработать для сборной Казахстана первую лицензию на зимнюю Олимпиаду-2026, которая пройдет в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Победу на соревнованиях в Бостоне одержала американка Алиса Лю (222,97), возобновившая карьеру перед этим сезоном. Представительница США прервала серию Каори Сакамото (217,98), которая выиграла три предыдущих чемпионата мира. В Бостоне японка забрала серебряную медаль. Бронзу выиграла ее соотечественница Монэ Тиба (215,25).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2231484-figuristka-samodelkina-prinesla-sbornoy-kazahstana-pervuyu-licenziyu-na-olimpiadu-2026/