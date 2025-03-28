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Жамиля Бакбергенова четвертый раз в карьере стала чемпионкой Азии по борьбе

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Қазақ тілінде оқу
Спортсменка Жамиля Бакбергенова
Жамиля Бакбергенова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Лидер женской сборной Казахстана по борьбе Жамиля Бакбергенова завоевала золотую медаль чемпионата Азии, который в эти дни проходит в столице Иордании Аммане, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей Бакбергеновой в финальной схватке в весовой категории до 72 килограммов была китаянка Ючи Лиу.

Поединок завершился победой казахстанки с итоговым счетом 4:1. Таким образом, Жамиля Бакбергенова стала чемпионкой Азии.

Отметим, 29-летняя Бакбергенова является многократной чемпионкой и медалисткой континентальных первенств. Также спортсменка трижды завоевывала серебряную медаль чемпионатов мира.

Ранее на чемпионате Азии в Аммане еще одна казахстанская спортсменка Зейнеп Баянова стала бронзовой медалисткой.

Таким образом, подопечные Кайрата Сагадиева завершили выступление на азиатском первенстве с двумя наградами. Далее в борьбу вступит мужская сборная вольного стиля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2231439-zhamilya-bakbergenova-chetvertyy-raz-v-karere-stala-chempionkoy-azii-po-borbe/