Казахстанская спортсменка завоевала бронзу чемпионата Азии по борьбе

Представительница женской сборной Казахстана по борьбе Зейнеп Баянова стала бронзовой медалисткой чемпионата Азии, передает корреспондент NUR.KZ.
В столице Иордании Аммане продолжается чемпионат Азии по видам борьбы. Во второй соревновательный день для женской сборной Казахстана за медаль боролась казахстанка Зейнеп Баянова.
В поединке за бронзу в весовой категории до 53 килограммов соперницей отечественной спортсменки была представительница Монголии Отгонтуя Чинболд. Схватка завершилась победой Баяновой со счетом 10:4.
Для женской сборной Казахстана это первая медаль на текущем континентальном первенстве.
Сегодня, от национальной команды в финале весовой категории до 72 килограммов за золотую медаль поборется лидер отечественной сборной Жамиля Бакбергенова.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2231421-kazahstanskaya-sportsmenka-zavoevala-bronzu-chempionata-azii-po-borbe/