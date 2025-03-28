Казахстанская спортсменка завоевала бронзу чемпионата Азии по борьбе

Представительница женской сборной Казахстана по борьбе Зейнеп Баянова стала бронзовой медалисткой чемпионата Азии, передает корреспондент NUR.KZ.

В столице Иордании Аммане продолжается чемпионат Азии по видам борьбы. Во второй соревновательный день для женской сборной Казахстана за медаль боролась казахстанка Зейнеп Баянова.

В поединке за бронзу в весовой категории до 53 килограммов соперницей отечественной спортсменки была представительница Монголии Отгонтуя Чинболд. Схватка завершилась победой Баяновой со счетом 10:4.

Для женской сборной Казахстана это первая медаль на текущем континентальном первенстве.

Сегодня, от национальной команды в финале весовой категории до 72 килограммов за золотую медаль поборется лидер отечественной сборной Жамиля Бакбергенова.

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