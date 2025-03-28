Стал известен новый президент Федерации водных видов спорта Казахстана

Андрей Крюков сообщил о досрочном прекращении своих полномочий во главе Федерации водных видов спорта Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта.

Состоялось очередное заседание организации, где и были зафиксированы кадровые перестановки. На посту главы федерации Крюкова сменит Нурлан Жакупов, чья кандидатура получила единогласную поддержку участников заседания.

Министр Ербол Мырзабосынов поблагодарил Андрея Крюкова, который возглавлял федерацию с 2019 года, за проделанную работу и пожелал Нурлану Жакупову успехов на новом посту.

"Историческая победа Дмитрия Баландина на Олимпиаде 2016 года в Рио и победа Эдуарда Кима и Наргизы Болатовой в артистическом плавании на прошлогоднем чемпионате мира доказали высокий потенциал водного спорта в Казахстане. Уверен, что новое руководство федерации укрепит эти достижения и достигнет новых высот", — заявил министр.

В свою очередь, Нурлан Жакупов отметил важность укрепления международного сотрудничества, совершенствования подготовки спортсменов и создания прочного спортивного резерва.

Напомним, Казахстанская федерация водных видов спорта была создана в 1998 году. Она включает в себя плавание, водное поло, артистическое плавание, прыжки в воду и плавание на открытой воде.

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