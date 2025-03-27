Казахстанский фигурист Шайдоров стал третьим в короткой программе на чемпионате мира

Многократный чемпион Казахстана в мужском одиночном катании Михаил Шайдоров вошел в число промежуточных лидеров на чемпионате мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В короткой программе на турнире в Бостоне выступили 39 фигуристов. Шайдоров — единственный представитель Казахстана в мужском одиночном катании на этих соревнованиях.

20-летний спортсмен чисто выполнил каскад из четверного лутца и тройного тулупа, а также сольный четверной тулуп. Ошибся Шайдоров только на тройном акселе, допустив касание льда рукой при приземлении.

В итоге за свое выступление казахстанец получил 94,77 балла, что позволило ему занять промежуточное третье место. Выше в таблице оказались только американец Илья Малинин (110,41) и японец Юма Кагияма (107,09) — действующие победитель и серебряный призер чемпионата мира соответственно.

Окончательное распределение мест произойдет по итогам произвольной программы, которая состоится в ночь на 30 марта по времени Астаны. Ранее Шайдоров не поднимался выше 14-й позиции на чемпионате мира. При этом в нынешнем сезоне он впервые выиграл чемпионат четырех континентов и стал бронзовым призером Азиады.

Ранее два казахстанских фигуриста поднимались на пьедестал чемпионатов мира. Денис Тен выиграл серебро и бронзу в 2013 и 2015 годах соответственно. Элизабет Турсынбаева стала вице-чемпионкой в 2019 году.

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