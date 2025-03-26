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Казахстанская фигуристка Самоделкина дебютировала на чемпионате мира и вышла в произвольную программу

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Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина
Софья Самоделкина. Фото: Joosep Martinson/International Skating Union via Getty Images

Лидер женской сборной Казахстана по фигурному катанию Софья Самоделкина квалифицировалась в произвольную программу на своем дебютном чемпионате мира, передает корреспондент NUR.KZ.

Соревновательная программа турнира в американском Бостоне открылась короткой программой одиночниц. Самоделкина — единственная представительница Казахстана в женском катании на чемпионате.

18-летняя спортсменка чисто выполнила двойной аксель и тройной флип, но получила снижение за каскад из тройных лутца и тулупа, где судьи зафиксировали неясное ребро и недокрут в четверть оборота на первом прыжке.

За свой прокат Самоделкина получила 63,58 балла, что позволило ей занять 13-е место и попасть в произвольную программу, куда квалифицировались 24 сильнейшие фигуристки по итогам короткой.

Промежуточным лидером стала американка Алиса Лю, установившая личный рекорд (74,58). Второй идет японка Монэ Тиба (73,44), третьей — еще одна представительница США Изабо Левито (73,33).

Окончательное распределение мест произойдет по итогам произвольной программы, которая состоится в ночь на 29 марта по казахстанскому времени. Самоделкина будет закрывать третью по силе разминку.

Отметим, что на нынешнем чемпионате мира разыгрываются не только медали, но и большая часть квот на Олимпиаду-2026, которую примет Италия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2230800-kazahstanskaya-figuristka-samodelkina-s-13-y-pozicii-vyshla-v-proizvolnuyu-programmu-na-chempionate-mira/