Казахстанская фигуристка Самоделкина дебютировала на чемпионате мира и вышла в произвольную программу

Лидер женской сборной Казахстана по фигурному катанию Софья Самоделкина квалифицировалась в произвольную программу на своем дебютном чемпионате мира, передает корреспондент NUR.KZ.
Соревновательная программа турнира в американском Бостоне открылась короткой программой одиночниц. Самоделкина — единственная представительница Казахстана в женском катании на чемпионате.
18-летняя спортсменка чисто выполнила двойной аксель и тройной флип, но получила снижение за каскад из тройных лутца и тулупа, где судьи зафиксировали неясное ребро и недокрут в четверть оборота на первом прыжке.
За свой прокат Самоделкина получила 63,58 балла, что позволило ей занять 13-е место и попасть в произвольную программу, куда квалифицировались 24 сильнейшие фигуристки по итогам короткой.
Промежуточным лидером стала американка Алиса Лю, установившая личный рекорд (74,58). Второй идет японка Монэ Тиба (73,44), третьей — еще одна представительница США Изабо Левито (73,33).
Окончательное распределение мест произойдет по итогам произвольной программы, которая состоится в ночь на 29 марта по казахстанскому времени. Самоделкина будет закрывать третью по силе разминку.
Отметим, что на нынешнем чемпионате мира разыгрываются не только медали, но и большая часть квот на Олимпиаду-2026, которую примет Италия.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2230800-kazahstanskaya-figuristka-samodelkina-s-13-y-pozicii-vyshla-v-proizvolnuyu-programmu-na-chempionate-mira/