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"Приятно видеть, что казахстанский шорт-трек дерзкий": главный тренер подвел итоги самого успешного сезона

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Тренер по шорт-треку Петр Гамидов
Петр Гамидов. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Главный тренер сборной Казахстана по шорт-треку Петр Гамидов в интервью корреспонденту NUR.KZ рассказал об исторических медалях на Азиаде, чемпионате мира и новых планах на предстоящий сезон.

Национальная сборная Казахстана по шорт-треку завершила сезон выступлением на чемпионате мира в Китае. На мировом первенстве лидер сборной Денис Никиша второй раз в карьере стал серебряным призером на дистанции 500 метров. Перед чемпионатом мира мужская сборная завоевала историческое золото в мужской эстафете на Азиаде, которая также прошла в Китае.

За самым успешным сезоном национальной команды стоит главный тренер Петр Гамидов. Наставник казахстанской сборной рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту NUR.KZ о том, как его подопечным удалось добиться таких успехов.

- Петр, расскажите, как и когда вы пришли в сборную Казахстана?

- Моя история с командой началась еще с 2013 года. Перед Олимпиадой в Сочи главный тренер Мадыгали Карсыбеков меня пригласил. Были моменты, когда я уходил из команды и обратно возвращался, но тем не менее в ноябре в 2023 году, будучи уже вице-президентом федерации, я стал исполняющим обязанности главного тренера. Шла подготовка к чемпионату мира, где мы взяли первое золото в истории сборной. К нам на тот момент пришла в команду приглашенный специалист Вильма Бумстра. Нужно было спортсменов подготовить так, чтобы хороший результат показать и на Азиатских играх, и на чемпионате мира. На Азиаде мы показали свой характер против таких лидеров, как Китай и Корея. Мы не забывали, что этот сезон предлицензионный перед Олимпийским играми, мы должны были сохранить свой рейтинг.

Чемпионы Азиады-2025 мужская сборная Казахстана по шорт-треку
Чемпионы Азиады-2025 мужская сборная Казахстана по шорт-треку. Фото: Сали Сабиров

- На Азиаде взяли медали во всех командных дисциплинах: золото в мужской, серебро в женской и смешанной эстафетах. Но при этом остались без наград в индивидуальных. Что произошло?

- Шорт-трек - это непредсказуемый вид спорта. Забеги контактные, и всегда есть момент, что ты можешь нарушить правила или против тебя могут нарушить. Денис Никиша на 500 метров получил пенальти, просто потому что он защищал свою позицию. У него не было другого выбора.

- Денис Никиша принес уже вторую медаль мирового первенства и доказал, что он элита мирового шорт-трека?

- Денис Никиша остается в топ-10 лучших шорт-трекистов-спринтеров мира. Он шел к этой медали очень долго. Он становился победителем и призером этапов Кубка мира и был в рейтинге первым по итогам шести ЭКМ. Денис подтвердил, что в нем есть стабильность, подготовленность и нацеленность на самый высокий результат. Однозначно он был, есть и остается лидером и капитаном казахстанской сборной. Он полностью дисциплинированный и шаг за шагом идет к своей цели.

Серебряный призер ЧМ-2025 Денис Никиша
Серебряный призер ЧМ-2025 Денис Никиша. Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта РК

- На чемпионате мира впервые наша женская сборная заняла четвертое место. Как оцените их результат?

- У нас девушки семимильными шагами развиваются. Раньше они как-то в стороне оставались, но я верил всегда в них, что они смогут добиться высокого результата. В этом сезоне у нас обновилась команда, молодежь зашла. Алина Ажгалиева, например, из юниорской сборной плавно перешла в национальную команду. Этот результат - попадание в четверку лучших на чемпионате мира - очень впечатляющий.

- Многие сейчас говорят, что казахстанский шорт-трек "дерзкий". Появились хэштеги "Adil style" (стиль Адиля Галиахметова - прим. ред.). Согласны ли вы, что наш шорт-трек "дерзкий"?

- Я всегда прошу у своих спортсменов бороться до конца. На нас смотрят наши близкие, весь Казахста. Мы должны биться до последнего. Мне приятно самому видеть, что казахстанский шорт-трек - это дерзкий вид шорт-трека, потому что казахский дух - это дух воина. Спортсмены сами стараются в это верить. Мне нравится, что появляется "Adil style" и "Denis style".

- Расскажите подробнее о приглашенном специалисте Вильме Бумстре?

- Вильма - очень неординарный тренер. Мы с ней очень похожи по духу, поэтому когда я пришел в команду, решил сразу ее пригласить. Я видел ее в работе, когда она работала главным тренером в сборной США. Моя задача была, чтобы она быстро поняла команду, так как времени оставалось очень мало. Она бросила все и сразу приехала сюда. Мы с ней сейчас в хорошем тандеме работаем. У нас очень хороший тренерский штаб собрался. У меня есть свое видение, как строится хорошая команда - должен быть акцент на тренерский штаб. Так сейчас работают все топовые команды. Китай, например, привозит штаб из 10-15 человек. На лед у них выходят только шесть человек. Каждый специалист должен отвечать за свое.

Вильма Бумстра и Петр Гамидов
Вильма Бумстра и Петр Гамидов. Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта РК

- Петр, вы сами по себе эмоциональный тренер? Насколько важны эмоции в шорт-треке?

- Если вы смотрели соревнования, там единственный, кого слышно, это я. Когда спортсмены делают старт, я кричу и подбадриваю их. Все доктора, которые со мной работают, знают, что мне нужны таблетки для горла. У меня часто садится голос, я очень эмоциональный. Весь план забега строится Вильмой, но я его веду, кричу и поддерживаю команду. Сейчас вы меня видите, и я просто уставший, поэтому такой спокойный (смеется), но на соревнованиях у нас энергии куча. За слишком сильную эмоциональность могут и желтую карточку дать, потому что тренер в порыве эмоции может выпасть с биржи и себя или спортсмена травмировать.

- Какие у вас взаимоотношения со спортсменами? Можете ли вы вместе куда-то выйти на соревнованиях, например, на ужин?

- Когда пришел в команду, атмосфера была немного напряженная. Много было затрачено времени и сил, чтобы это изменить. Я всегда говорю спортсменам: "Если медали возьмете, с меня ужин, пицца, торт" (смеется). Мы всегда вместе с ребятами выходим ужинаем в разных странах. Все друг друга в команде поддерживают.

Сборная Казахстана по шорт-треку
Сборная Казахстана по шорт-треку. Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта РК

- Кто сейчас мировые топы в шорт-треке?

- Однозначно мировой лидер в шорт-треке - это [Южная] Корея, потому что это институциональная команда. Там институты государства работают на результат сборной. Вторая команда - это Нидерланды, тоже институциональная сборная. У них конькобежный спорт и шорт-трек чуть ли не с первых классов в школе преподают, для них это национальный вид спорта. В тройку заходят также канадцы. Специалисты из этих трех стран работают по всему миру.

- На этом чемпионате мира мы заметили, что за сборную Узбекистана выступал легионер из России. Как вы, как главный тренер сборной Казахстана, относитесь к натурализации спортсменов?

- Я бы, например, не взял готового спортсмена в национальную сборную ради Олимпиады. Я бы рассматривал спортсменов с юниорского возраста, чтобы они с нами могли расти и развиваться с нашим менталитетом и видением.

- Этот сезон закончился, какой теперь соревновательный календарь предстоит нашим спортсменам?

- Предстоящий сезон будет олимпийским. Межсезонье очень короткое в этом году. В апреле мы уезжаем на велоподготовку. В мае у нас уже лед начинается в горах Эрзурума в Турции на высоте. С июня мы будем в Астане в "Алау". До первых этапов Кубка мира будем находиться здесь. Потом уже в декабре после ЭКМ будем знать, сколько лицензий у нас есть на Олимпиаду.

- Главная цель на этот сезон?

- Я пришел в эту команду однозначно ради медалей. Мы не стоим и развиваемся. У нас много амбиций, и мы планируем принести новые медали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2230149-priyatno-videt-chto-kazahstanskiy-short-trek-derzkiy-glavnyy-trener-podvel-itogi-samogo-uspeshnogo-sezona/