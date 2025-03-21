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Казахстанская фристайлистка стала двукратной медалисткой чемпионата мира

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Казахстанская фристайлистка Анастасия Городко
Анастасия Городко. Фото: David Ramos/Getty Images

Анастасия Городко принесла сборной Казахстана по фристайлу медаль чемпионата мира 2025 года, который проходит в швейцарском Санкт-Морице, передает корреспондент NUR.KZ.

В пятницу были разыграны награды в параллельном индивидуальном могуле. Городко дошла до полуфинала, где потерпела поражение, из-за чего попала в утешительный финал.

В заезде за бронзу казахстанка оказалась сильнее американки Кайли Кариотис и выиграла медаль. Это вторая награда взрослого чемпионата мира в карьере Городко. Ранее она стала бронзовым призером на домашнем турнире в Алматы в 2021 году — также в параллельном могуле.

Золото и серебро в Санкт-Морице в данной дисциплине выиграли американки Джелин Кауф и Тесс Джонсон соответственно. Еще одна казахстанка Юлия Феклистова выбыла в 1/16 финала, а Юлия Галышева снялась с соревнований.

У мужчин лучшим из отечественных спортсменов стал Павел Колмаков, который дошел до четвертьфинала. Антон Бондарев выбыл в 1/16 финала, Федор Бугаков и Максим Емельянов — в 1/32 финала.

Победу одержал канадец Микаэль Кингсбери, который обновил собственный рекорд по числу золотых медалей чемпионатов мира (девять). Серебро выиграл японец Икума Хорисима, бронзу — австралиец Мэтт Грэм.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2230029-kazahstanskaya-fristaylistka-stala-dvukratnoy-medalistkoy-chempionata-mira/