Два казахстанских фристайлиста вошли в топ-10 на чемпионате мира

На чемпионате мира по фристайлу и сноуборду, который проходит в швейцарском Санкт-Морице, разыграли первые комплекты медалей, передает корреспондент NUR.KZ.

В среду прошла основная часть индивидуальных соревнований в дисциплине "могул". В суперфинал казахстанцы не пробились.

Лучшими из представителей республики стали Анастасия Городко и Павел Колмаков, которые заняли десятые места в женском и мужском турнирах соответственно. Юлия Галышева расположилась на 14-й позиции.

Днем ранее на стадии квалификации из борьбы выбыли казахстанцы Антон Бондарев, Максим Емельянов, Федор Бугаков и Юлия Феклистова.

Победу у женщин одержала француженка Перрин Лаффон, которая стала шестикратной чемпионкой мира. Серебро выиграла японка Хинако Томитака, бронзу — канадка Майя Швингаммер.

У мужчин сильнейшим стал японец Икума Хорисима, который в третий раз поднялся на высшую ступень пьедестала чемпионата мира. Серебро взял канадец Микаэль Кингсбери, тройку призеров замкнул Чон Дэ Юн из Южной Кореи.

Еще один комплект наград могулисты разыграют 21 марта — в индивидуальной параллельной дисциплине.

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