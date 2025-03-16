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Казахстанские биатлонисты не добрались до финиша в последней эстафете Кубка мира

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Казахстанская биатлонистка Арина Крюкова
Арина Крюкова. Фото: Турар Казангапов / Национальный олимпийский комитет РК

Сборная Казахстана по биатлону не смогла финишировать в смешанной эстафете на восьмом этапе Кубка мира сезона 2024/25 в словенской Поклюке, передает корреспондент NUR.KZ.

В воскресенье на соревнованиях прошли две смешанные эстафеты — одиночная и классическая. Это последние командные старты в нынешнем сезоне Кубка мира.

В сингл-миксте сборная Казахстана в составе Елизаветы Бельченко и Вадима Куралеса заняла 23-е место, опередив только команду Болгарии. Отечественные спортсмены использовали четыре дополнительных патрона и на 3 минуты 48,9 секунды отстали от швейцарцев Аиты Гаспарин и Никласа Хартвега, которые одержали победу.

Серебро в сингл-миксте выиграли шведы Юханна Скоттхейм и Йеспер Нелин, бронзу забрали финны Суви Минккинен и Теро Сеппяля.

В классической смешанной эстафете сборная Казахстана первой отстала от лидеров на круг и была снята с дистанции. В итоговом протоколе команда заняла 22-е место.

Арина Крюкова и Айша Ракишева суммарно зашли на один штрафной круг и использовали шесть дополнительных патронов. Владислав Киреев и Кирилл Бауэр не успели выйти на дистанцию.

Победу в гонке одержала сборная Швеции в составе Анны-Карин Хейденберг, Ханны Эберг, Мартина Понсилуомы и Себастьяна Самуэльссона. Серебро выиграли французы Жанна Ришар, Осеан Мишлон, Эрик Перро и Кентен Фийон-Майе, бронзу — норвежцы Марен Киркейде, Ида Лиен, Йоханнес Дале и Исак Фрей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2228468-kazahstanskie-biatlonisty-ne-dobralis-do-finisha-v-posledney-estafete-kubka-mira/