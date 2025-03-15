Казахстанские конькобежки остались без медалей в третий день чемпионата мира 2025 года

Представительницы Казахстана не попали на пьедестал в третий день чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Отечественные атлеты в субботу на соревнованиях в норвежском Хамаре были заявлены только на дистанции 1000 метров у женщин.

Лучшей из казахстанок стала Кристина Силаева, которая заняла 17-е место и отстала на 2,27 секунды от победительницы. Напомним, днем ранее она остановилась в шаге от медали на дистанции 500 метров.

Надежда Морозова на 1000-метровке показала 24-й результат и замкнула итоговый протокол (+3,59). Победу одержала японка Михо Такаги, серебро и бронзу выиграли нидерландки Фемке Кок (+0,23) и Ютта Лердам (+0,30) соответственно.

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях завершится 16 марта.

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