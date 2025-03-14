Чемпионы Азии из Казахстана примут участие в Гран-при по фехтованию в Венгрии

Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге выступит на турнире серии Гран-при, который сегодня стартовал в Будапеште, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации фехтования РК.

Национальная сборная Казахстана по фехтованию на шпаге сегодня начнет выступление на этапе серии Гран-при, который пройдет в Будапеште.

Соревнования лучших шпажистов со всей планеты продлятся до 16-го марта.

За медали международного турнира от казахстанской сборной поборются 11 шпажистов. В их числе и участники Олимпийских игр в Париже-2024 и чемпионы Азии 2024 года Эльмир Алимжанов, Вадим Шарлаимов, Ерлик Сертай и Руслан Курбанов.

На данный момент мужская сборная Казахстана в мировом рейтинге занимает четвертое место, уступая Японии, Венгрии и Франции. В активе отечественных шпажистов 272 балла.

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