Сборной Казахстана не хватило секунды до медали чемпионата мира

В норвежском Хамаре стартовал чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2025 года. Сборная Казахстана в первый день не попала на пьедестал, передает корреспондент NUR.KZ.

Соревновательную программу открыли четыре дисциплины. Казахстан был представлен только в женском командном спринте.

Дарья Важенина, Кристина Силаева и Надежда Морозова остановились в шаге от пьедестала и заняли четвертое место. От сборной Польши, которая выиграла бронзу, они отстали на 0,98 секунды.

Победу в женском командном спринте одержали нидерландки. Серебряными призерами стали представительницы Канады.

Чемпионат мира в Хамаре продлится до 16 марта включительно. Всего будет разыграно по восемь комплектов наград у мужчин и женщин.

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