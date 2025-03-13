Сборной Казахстана не хватило секунды до медали чемпионата мира

В норвежском Хамаре стартовал чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2025 года. Сборная Казахстана в первый день не попала на пьедестал, передает корреспондент NUR.KZ.
Соревновательную программу открыли четыре дисциплины. Казахстан был представлен только в женском командном спринте.
Дарья Важенина, Кристина Силаева и Надежда Морозова остановились в шаге от пьедестала и заняли четвертое место. От сборной Польши, которая выиграла бронзу, они отстали на 0,98 секунды.
Победу в женском командном спринте одержали нидерландки. Серебряными призерами стали представительницы Канады.
Чемпионат мира в Хамаре продлится до 16 марта включительно. Всего будет разыграно по восемь комплектов наград у мужчин и женщин.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2227872-sbornaya-kazahstana-ostanovilas-v-sekunde-ot-medali-chempionata-mira/