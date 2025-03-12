Казахстанская фристайлистка остановилась в шаге от медали Кубка мира

Казахстанка Анастасия Городко вошла в топ-4 на последнем этапе Кубка мира по фристайл-могулу сезона 2024/25, который прошел в итальянском Ливиньо, передает корреспондент NUR.KZ.

В среду состоялся розыгрыш наград в индивидуальном параллельном могуле. Городко дошла до полуфинала, но не смогла выйти в чемпионский заезд. Она приняла участие в малом финале и уступила француженке Перрин Лаффон в борьбе за бронзу.

Золото выиграла австралийка Шарлотта Уилсон, серебро — американка Джелин Кауф. Еще одна казахстанка Юлия Галышева остановилась на стадии 1/16 финала.

У мужчин победу одержал канадец Микаэль Кингсбери. Серебро досталось японцу Икуме Хорисиме, бронза — шведу Филипу Гравенфорсу. Казахстанец Павел Колмаков выбыл в 1/16 финала.

На этом сезон Кубка мира по фристайл-могулу завершен. Однако вскоре спортсмены примут участие в чемпионате мира, который пройдет в Швейцарии. Могулисты будут разыгрывать медали 19 и 21 марта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.