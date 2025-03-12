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Казахстанская фристайлистка остановилась в шаге от медали Кубка мира

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Казахстанская фристайлистка Анастасия Городко
Анастасия Городко. Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Казахстанка Анастасия Городко вошла в топ-4 на последнем этапе Кубка мира по фристайл-могулу сезона 2024/25, который прошел в итальянском Ливиньо, передает корреспондент NUR.KZ.

В среду состоялся розыгрыш наград в индивидуальном параллельном могуле. Городко дошла до полуфинала, но не смогла выйти в чемпионский заезд. Она приняла участие в малом финале и уступила француженке Перрин Лаффон в борьбе за бронзу.

Золото выиграла австралийка Шарлотта Уилсон, серебро — американка Джелин Кауф. Еще одна казахстанка Юлия Галышева остановилась на стадии 1/16 финала.

У мужчин победу одержал канадец Микаэль Кингсбери. Серебро досталось японцу Икуме Хорисиме, бронза — шведу Филипу Гравенфорсу. Казахстанец Павел Колмаков выбыл в 1/16 финала.

На этом сезон Кубка мира по фристайл-могулу завершен. Однако вскоре спортсмены примут участие в чемпионате мира, который пройдет в Швейцарии. Могулисты будут разыгрывать медали 19 и 21 марта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2227442-kazahstanskaya-fristaylistka-ostanovilas-v-shage-ot-medali-kubka-mira/