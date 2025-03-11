Казахстанская фристайлистка вошла в топ-10 на последнем этапе Кубка мира

В итальянском Ливиньо стартовал заключительный этап Кубка мира по фристайл-могулу. Казахстанцы не попали на пьедестал во вторник, передает корреспондент NUR.KZ.
В рамках соревновательного дня были разыграны награды у мужчин и женщин в индивидуальном классическом могуле.
В сборной Казахстана лучший результат показала Анастасия Городко, которая заняла итоговое десятое место. Еще одна отечественная спортсменка Юлия Галышева расположилась на 12-й строчке.
Победу у женщин одержала американка Джелин Кауф. Ее соотечественница Тесс Джонсон выиграла бронзу, а серебро взяла француженка Перрин Лафон.
У мужчин Казахстан представлял только Павел Колмаков, который в итоге занял 13-е место. Победу одержал японец Икума Хорисима. Серебро выиграл канадец Микаэль Кингсбери, бронзу — американец Чарли Микел.
В среду в Ливиньо пройдут соревнования в параллельном индивидуальном могуле. На четверг назначен турнир по лыжной акробатике.
Отметим, что соревнования в Ливиньо имеют статус тестовых перед Олимпиадой-2026.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2227181-kazahstanskaya-fristaylistka-voshla-v-top-10-na-poslednem-etape-kubka-mira/