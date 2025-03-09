Шведская лыжница выиграла историческую гонку чемпионата мира, казахстанка вошла в топ-25

Программа лыжных гонок на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2025 года в норвежском Тронхейме завершилась женским масс-стартом, передает корреспондент NUR.KZ.

Впервые в истории женщины в рамках этих соревнований вышли на дистанцию 50 километров. С 1978 по 1987 годы спортсменки преодолевали 20 километров, с 1989-го по 2023-й — 30.

Гонку свободным стилем выиграла шведка Фрида Карлссон, которая оказалась сильнее соперниц на финишной прямой. Серебряной и бронзовой медалистками стали норвежки Хейди Венг (+2,1 секунды) и Тереза Йохауг (+2,9) соответственно. Шведка Эбба Андерссон упала незадолго до финиша и в итоге стала четвертой (+18,7).

Казахстанка Надежда Степашкина показала 24-й результат и отстала от победительницы на 18 минут 54,1 секунды. Еще одна отечественная спортсменка Ангелина Шурыга сошла с дистанции из-за отставания на круг и заняла 31-е место в итоговом протоколе.

Таким образом, сборная Казахстана завершила чемпионат мира по лыжным видам спорта с одной медалью. Ербол Хамитов выиграл бронзу в пара лыжных гонках в спринте среди сидячих атлетов.

Наибольшее число золотых наград в активе сборной Норвегии (14). Второй в общекомандном зачете стала Швеция (7), третьей — Словения (4).

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