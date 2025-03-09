Сборная Казахстана по биатлону показала лучший результат в сезоне Кубка мира

Мужская сборная Казахстана по биатлону добилась лучшего результата в сезоне Кубка мира 2024/25 на этапе в чешском Нове-Место-на-Мораве, передает корреспондент NUR.KZ.

В воскресенье прошла эстафета из четырех этапов по 7,5 км. Сборная Казахстана заняла 13-е место, отстав от победителей на 6 минут 54,9 секунды.

Страну представляли Вадим Куралес, Владислав Киреев, Асет Дюсенов и Кирилл Бауэр. Суммарно они использовали 11 дополнительных патронов и не зашли на штрафные круги.

Ранее в нынешнем сезоне Кубка мира мужская сборная Казахстана не поднималась в эстафетах выше 15-й позиции. Лучшим результатом женской команды остается 17-е место. В смешанных эстафетах казахстанцы не поднимались выше 18-й строчки.

Победу в воскресной мужской гонке одержали французы Эмильен Клод, Оскар Ломбардо, Фабьен Клод и Кентен Фийон-Майе. Серебро выиграли норвежцы Мартин Улдаль, Тарьей Бё, Стурла Легрейд и Йоханнес Бё. Третьими стали украинцы Артем Тищенко, Виталий Мандзин, Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный.

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