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Лидер сборной Казахстана по дзюдо выиграла Гран-при в Австрии

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Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова
Абиба Абужакынова. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова одержала победу на турнире серии Гран-при, который проходит в австрийском городе Линце, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка стартовала со второго раунда в весовой категории до 48 килограммов и на пути к финалу победила японку Мизуки Хараду, австрийку Жаклин Спрингер и нидерландку Эмбер Герсджес.

В решающей схватке Абужакынова встретилась с еще одной представительницей Японии Сачиё Ёсино. Соперница казахстанки первой заработала очко, но отечественная спортсменка смогла отыграться, а затем и выйти вперед. В итоге 27-летняя Абужакынова одержала победу со счетом 10:1 и стала чемпионкой Гран-при.

Для спортсменки это был первый международный турнир в 2025 году. Напомним, прошлым летом Абужакынова представляла страну на Олимпиаде в Париже, где заняла пятое место.

В еще четырех весовых категориях казахстанцы в пятницу не смогли добраться до медальных противостояний. Гран-при по дзюдо в Линце продлится до 9 марта включительно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2226474-lider-sbornoy-kazahstana-po-dzyudo-vyigrala-gran-pri-v-avstrii/