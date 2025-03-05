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Норвежский лыжник Клебо повторил рекорд по числу золотых медалей чемпионатов мира

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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо
Йоханнес Клебо. Фото: TERJE PEDERSEN/NTB/AFP via Getty Images

На чемпионате мира 2025 года по лыжным видам спорта в норвежском Тронхейме прошли командные лыжные спринты классическим стилем, передает корреспондент NUR.KZ.

У женщин победу одержала сборная Швеции, которую представляли Йонна Сундлинг, ранее выигравшая индивидуальный спринт, и Майя Дальквист. Вторыми финишировали американки Джессика Диггинс и Джулия Керн (+2,9 секунды), третьими стали швейцарки Аня Вебер и Надин Фендрих (+9,1).

Мужскую гонку выиграли норвежцы Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо, который одержал победу и в личном спринте. Серебро забрали финны Ристоматти Хакола и Лаури Вуоринен (+4,1), бронзу — шведы Оскар Свенссон и Эдвин Ангер (+4,1).

Для Клебо эта золотая медаль стала 13-й на чемпионатах мира. Он повторил рекорд своего соотечественника Петтера Нортуга. Уже на нынешнем турнире Клебо может стать самым титулованным лыжником в истории чемпионатов мира. Помимо спринтов, в Тронхейме норвежец выиграл скиатлон на 20 километров и индивидуальную гонку с раздельным стартом на 10 километров классическим стилем.

Добавим, что представители Казахстана не смогли пробиться через квалификацию в командном спринте. У женщин за страну выступали Надежда Степашкина и Дарья Ряжко, у мужчин — Константин Борцов и Святослав Матасов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2225856-norvezhskiy-lyzhnik-klebo-povtoril-rekord-po-chislu-zolotyh-medaley-chempionatov-mira/