Капитан сборной Казахстана вернулся после болезни и сыграет на матчах отбора на ЧЕ-2026

Капитан национальной сборной Казахстана по футзалу Чингиз Есенаманов прокомментировал свое возвращение в команду на заключительные матчи отбора на Евро-2026, передает корреспондент NUR.KZ.

В беседе с корреспондентом NUR.KZ Чингиз рассказал, как сейчас себя чувствует, о предстоящем матче с Албанией, а также, какой подарок команда планирует сделать ко Дню Рождения главного тренера.

- Чингиз, очень рады вашему возвращению! Как себя чувствуете сейчас, не беспокоит ли ничего?

- Есть небольшие незначительные травмы. Сейчас уже чувствую себя хорошо. На прошлых играх у меня была пневмония двусторонняя и поэтому я отсутствовал. Тренерский штаб был в курсе. Доктора с клуба позвонили сообщили врачам сборной. Было принято решение, чтобы я вообще не приезжал. В этот раз последние игры отыграл в клубе. Вызвали, счастлив приехать сюда на такие важные игры.

- Заключительный тур два матча с Албанией и Арменией. Некоторые отмечают, что все-таки решающая игра будет именно с Арменией. Не будет ли недонастроя на матч с Албанией?

- У меня точно нет. Мы в данный момент сконцентрированы именно на матче с Албанией. Идти надо от матча к матчу. Если мы допустим проиграем Албании уже ничего не будет решаться в матче с Арменией. Тренера тоже говорят – самый важный матч у нас 7-го марта. Сначала выиграем Албанию, а потом уже дальше что будет.

- После поражения от Дании на команду оказывается большое давление в плане того, что право на ошибку больше нет и нужны только две победы. В связи с этим, какая атмосфера сейчас в коллективе?

- Команда должна быть готова, потому что результат все требуют. Все знают, что у сборной Казахстана по футзалу отборочный путь 100-процентный результат практически. Всегда выходим заранее. Сейчас футзал на месте не стоит и все сборные развиваются, так что любой может дать бой. Настрой хороший. Ребята все приехали после туров в своих клубах. Физически все готовы.

- Мы знаем, что 4-го марта у главного тренера Рикардо Кака был День Рождение и команда его поздравила. Как думаете, какой подарок будет самым лучшим для него?

- Конечно мы поздравили тренера всей командой. Кака здесь уже долго - шесть лет, шестой День Рождение справляет. Много сделал для развития футзала в Казахстане. Много было положительных эмоций. Думаю если 7-го мы выиграем то это будет для него самый лучший подарок, а в целом если мы выйдем на Евро это еще больше будет и для него и для всего Казахстана.

Напомним, 7-го марта сборная Казахстана по футзалу на своем паркете во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова примет команду Албании. Старт встречи назначен на 19:00 по местному времени.

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