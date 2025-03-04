"Астана" в овертайме потерпела очередное поражение в Единой лиге ВТБ

Баскетбольный клуб "Астана" на своей площадке потерпел очередное поражение в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает корреспондент NUR.KZ.
На Велотреке "Сарыарка" столичная команда приняла российский "Пари Нижний Новгород".
Хозяева уступили в первой четверти с разницей в десять очков, но забрали следующие три отрезка и сравняли общий счет. Матч перешел в овертайм, где гости оказались сильнее. Итоговый счет — 84:82 в пользу "Пари Нижний Новгород".
Самым результативным на площадке стал американский разыгрывающий защитник астанчан Ти Джей Старкс, который набрал 23 очка.
Серия поражений казахстанской команды в Единой лиге ВТБ продлилась до шести матчей. Всего в нынешнем сезоне "Астана" одержала одну победу в 34 встречах и замыкает таблицу соревнований.
"Пари Нижний Новгород" занимает шестую из 12 позиций.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2225501-astana-v-overtayme-poterpela-ocherednoe-porazhenie-v-edinoy-lige-vtb/