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"Астана" в овертайме потерпела очередное поражение в Единой лиге ВТБ

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Американский баскетболист Ти Джей Старкс
Ти Джей Старкс. Фото: Пресс-служба БК "Астана"

Баскетбольный клуб "Астана" на своей площадке потерпел очередное поражение в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает корреспондент NUR.KZ.

На Велотреке "Сарыарка" столичная команда приняла российский "Пари Нижний Новгород".

Хозяева уступили в первой четверти с разницей в десять очков, но забрали следующие три отрезка и сравняли общий счет. Матч перешел в овертайм, где гости оказались сильнее. Итоговый счет — 84:82 в пользу "Пари Нижний Новгород".

Самым результативным на площадке стал американский разыгрывающий защитник астанчан Ти Джей Старкс, который набрал 23 очка.

Серия поражений казахстанской команды в Единой лиге ВТБ продлилась до шести матчей. Всего в нынешнем сезоне "Астана" одержала одну победу в 34 встречах и замыкает таблицу соревнований.

"Пари Нижний Новгород" занимает шестую из 12 позиций.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2225501-astana-v-overtayme-poterpela-ocherednoe-porazhenie-v-edinoy-lige-vtb/