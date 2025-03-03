Без Игиты и Дугласа: в сборной Казахстана по футзалу назвали состав на заключительные матчи отбора Евро-2026

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака огласил список спортсменов, вызванных на предстоящие игры квалификации на чемпионат Европы-2026, передает NUR.KZ со ссылкой на КФФ.

В список на матчи против Албании и Армении вошли 16 игроков. По причине травмы национальной команде не помогут вратарь Лео Игита и полевой игрок Дуглас Жуниор.

Состав сборной Казахстана по футзалу:

Вратари: Рауан Атантаев ("Семей"), Нарун Сериков ("Кайрат"), Рауан Сисенгалиев ("Аят");

Полевые игроки: Биржан Оразов, Даурен Турсагулов, Арнольд Кнауб, Жахангир Рашит, Дамир Каирбай (все – "Кайрат"), Чингиз Есенаманов, Акжол Дарибай, Ержан Карменов (все – "Семей"), Лео Мендонка (РФШ, Латвия), Азат Валиуллин ("Аят"), Асхат Кульбаев ("Актобе"), Нурсултан Пиялы ("Ордабасы"), Александр Дерябин ("Тюмень", Россия).

7 марта сборная Казахстана по футзалу в рамках отборочного цикла Евро-2026 примет команду Албании. Матч пройдет в Астане во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова и начнется в 19:00 по казахстанскому времени.

12 марта подопечные Рикардо Кака сыграют заключительный матч против Армении. Игра состоится в Ереване. Начало встречи – в 20:00 по казахстанскому времени.

По итогам двух туров сборная Казахстана с 7 очками занимает 2-е место в турнирной таблице.

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