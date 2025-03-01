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Казахстанский дзюдоист стал призером Grand Slam в Ташкенте

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Казахстанский дзюдоист Абылайхан Жубаназар
Абылайхан Жубаназар. Фото: Тамара Кулумбегашвили / Международная федерация дзюдо

Представитель национальной сборной Казахстана по дзюдо Абылайхан Жубаназар завоевал бронзовую медаль международного турнира в Узбекистане, передает корреспондент NUR.KZ.

После поражения в четвертьфинале Жубаназар в утешительном раунде весовой категории до 81 килограмма встречался с немецким дзюдоистом Тимо Кавелиусом. Схватка завершилась досрочной победой казахстанца (иппон), что позволило отечественному спортсмену выйти в поединок за бронзовую медаль соревнований.

В схватке за награду Жубаназар боролся против представителя Японии Сотаро Фудзивары. Казахстанский дзюдоист заработал вадза-ари, одержал победу со счетом 1:0 и стал бронзовым призером Grand Slam.

Для сборной Казахстана это первая медаль на турнире серии Большого шлема в Ташкенте, который завершится в воскресенье.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2224736-kazahstanskiy-dzyudoist-stal-prizerom-grand-slam-v-tashkente/