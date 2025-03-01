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Казахстанская фристайлистка выиграла медаль на домашнем этапе Кубка мира в Алматы

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Қазақстандық спортшы Анастасия Городко
Қазақстандық спортшы Анастасия Городко. Фото: Спортты дамыту дирекциясының баспасөз қызметі

Титулованная казахстанская фристайлистка Анастасия Городко попала на пьедестал домашнего этапа Кубка мира сезона 2024/25, передает корреспондент NUR.KZ.

В субботе на горнолыжном курорте "Шымбулак" в Алматы прошли индивидуальные соревнования по параллельному могулу.

Городко дошла до полуфинала, где потерпела неудачу. Далее она выступила в утешительном финале и опередила американку Тесс Джонсон, благодаря чему заняла третье место и выиграла бронзу. Чемпионкой стала другая представительница США Джелин Кауф, а серебро забрала японка Рино Янагимото.

Еще одна казахстанка Юлия Галышева дошла до четвертьфинала, где уступила Городко, и заняла итоговое пятое место.

У мужчин лучшим из отечественной сборной стал Павел Колмаков, который вылетел в 1/8 финала и замкнул топ-10. Победу одержал канадец Микаэль Кингсбери. Серебро выиграл японец Икума Хорисима, бронзу — австралиец Мэтт Грэм.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2224706-kazahstanskaya-fristaylistka-vyigrala-medal-na-domashnem-etape-kubka-mira-v-almaty/