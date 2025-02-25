Ризабек Айтмухан проиграл олимпийскому чемпиону из США на турнире в Алматы

В Алматы стартовали соревнования Профессиональной лиги по борьбе (Proffesional wrestling league PWL), в которой принимают участие именитые спортсмены со всего мира, передает корреспондент NUR.KZ.

Чемпион мира по вольной борьбе Ризабек Айтмухан потерпел поражение от олимпийского чемпиона-2016 американца Кайла Снайдера. Поединок в весовой категории до 97 килограммов стал главным событием турнира PWl-8 и завершилась со счетом 8-0 в пользу борца из США. До этого Снайдер выиграл схватку у россиянина Константина Пшеничникова

Также в рамках турнира, казахстанец Азамат Даулетбеков выиграл схватку у представителя Беларуси Магомедхабиба Кадимагомедова в весе до 86 килограммов.

Представительница женской сборной Казахстана, трехкратная серебряная медалистка чемпионатов мира Жамиля Бакбергенова (до 72 кг) уступила в стартовом поединке многократной призерке ЧМ и континентальных первенств Айпери Медет кызы из Кыргызстана.

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