Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Ризабек Айтмухан проиграл олимпийскому чемпиону из США на турнире в Алматы

Опубликовано:

Казахстанский борец Ризабек Айтмухан
Ризабек Айтмухан. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

В Алматы стартовали соревнования Профессиональной лиги по борьбе (Proffesional wrestling league PWL), в которой принимают участие именитые спортсмены со всего мира, передает корреспондент NUR.KZ.

Чемпион мира по вольной борьбе Ризабек Айтмухан потерпел поражение от олимпийского чемпиона-2016 американца Кайла Снайдера. Поединок в весовой категории до 97 килограммов стал главным событием турнира PWl-8 и завершилась со счетом 8-0 в пользу борца из США. До этого Снайдер выиграл схватку у россиянина Константина Пшеничникова

Также в рамках турнира, казахстанец Азамат Даулетбеков выиграл схватку у представителя Беларуси Магомедхабиба Кадимагомедова в весе до 86 килограммов.

Представительница женской сборной Казахстана, трехкратная серебряная медалистка чемпионатов мира Жамиля Бакбергенова (до 72 кг) уступила в стартовом поединке многократной призерке ЧМ и континентальных первенств Айпери Медет кызы из Кыргызстана.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2223683-rizabek-aytmuhan-proigral-olimpiyskomu-chempionu-iz-ssha-na-turnire-v-almaty/